Кэмерон Диаз объяснила 10-летний перерыв в карьере

По словам звезды «Ангелов Чарли», она приняла тяжелое решение взять паузу в карьере ради своей семьи. «Тогда мне казалось, что я просто должна это сделать, вернуть свою жизнь себе. Ничто не могло заставить меня отказаться от жизни, которую я хотела построить. Для меня все эти годы самым важным было создание семьи», — отметила актриса.