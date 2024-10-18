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Кэмерон Диаз объяснила 10-летний перерыв в карьере

Актриса заявила, что 10 лет не снималась в кино ради семьи
Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

Кэмерон Диаз раскрыла правду, почему 10 лет не снималась в новых проектах. Об этом актриса рассказала, выступая на саммите самых влиятельных женщин. Ее слова передает Fortune, организовавший мероприятие.

По словам звезды «Ангелов Чарли», она приняла тяжелое решение взять паузу в карьере ради своей семьи. «Тогда мне казалось, что я просто должна это сделать, вернуть свою жизнь себе. Ничто не могло заставить меня отказаться от жизни, которую я хотела построить. Для меня все эти годы самым важным было создание семьи», — отметила актриса.

Последний проект с участием Диаз вышел в 2014-м, а уже через год звезда вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. У пары родилось двое детей. На данный момент Диас заявлена сразу в нескольких грядущих проектах, ближайший из которых — фильм с символическим названием «Снова в деле». Картина выйдет в начале 2025 года на Netflix.

В августе 51-летнюю Кэмерон Диаз засняли с новорожденным сыном.