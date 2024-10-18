Эпизод сериала «Пингвин» признали одним из лучших в истории

Лучшей серией в истории с рейтингом 10,0 является 14 серия 5 сезона «Во все тяжкие». Эпизод получил название «Озимандия» и был признан как критиками, так и фанатами проекта. Также в тройке расположились две серии «Игры престолов» с оценкой 9,9 — «Битва бастардов» и «Ветры зимы».