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Эпизод сериала «Пингвин» признали одним из лучших в истории

Новый эпизод сериала про врага Бэтмена попал в список лучших в истории

Первые эпизоды сериала про заклятого врага супергероя Бэтмена «Пингвин» получили высочайшие оценки критиков. Рейтинг серий доступен на сайте агрегатора IMDb.

На данный момент вышло четыре эпизода проекта с Колином Фарреллом в главной роли. Последняя серия получила оценку 9,5 из 10, что сделало ее одной из лучших в истории сериалов. Остальные вышедшие эпизоды также оценены высоко, получив оценки около 9.

Лучшей серией в истории с рейтингом 10,0 является 14 серия 5 сезона «Во все тяжкие». Эпизод получил название «Озимандия» и был признан как критиками, так и фанатами проекта. Также в тройке расположились две серии «Игры престолов» с оценкой 9,9 — «Битва бастардов» и «Ветры зимы».

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