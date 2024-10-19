Сериал на выходные: изощренный британский детектив с напористым сыщиком

Джон Ребус — сорокалетний эдинбургский детектив. Несмотря на попытки бодриться, он явно не в порядке. Мужчину подкосил развод и перевод на новую работу. У него натянутые отношения с дочерью и совершенно отвратительные — с братом.
Но Джон все-таки хороший коп. Именно поэтому, получив новое дело, он начинает копать и натыкается на следы, указывающие не только на полицейскую коррупцию, но и ведущие к его собственному прошлому.
В мрачном мире сериала царит беззаконие и жестокость, но это не мешает детективу Ребусу смотреть на все с долей сарказма. Что он и делает, сидя над стаканом виски средь бела дня.
Сериал «Ребус» основан на детективных бестселлерах Иэна Рэнкина. Сурового, но обаятельного полицейского в кризисе сдержанно играет Ричард Ранкин, известный по роли Роджера МакКензи в сериале «Чужестранка».