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Сериал на выходные: изощренный британский детектив с напористым сыщиком

Рекомендуем посмотреть криминальную драму «Ребус», где в туманном Эдинбурге расследует запутанное преступление коп, не уважающий закон, но чтящий справедливость
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

Джон Ребус — сорокалетний эдинбургский детектив. Несмотря на попытки бодриться, он явно не в порядке. Мужчину подкосил развод и перевод на новую работу. У него натянутые отношения с дочерью и совершенно отвратительные — с братом.

Но Джон все-таки хороший коп. Именно поэтому, получив новое дело, он начинает копать и натыкается на следы, указывающие не только на полицейскую коррупцию, но и ведущие к его собственному прошлому.

В мрачном мире сериала царит беззаконие и жестокость, но это не мешает детективу Ребусу смотреть на все с долей сарказма. Что он и делает, сидя над стаканом виски средь бела дня.

Сериал «Ребус» основан на детективных бестселлерах Иэна Рэнкина. Сурового, но обаятельного полицейского в кризисе сдержанно играет Ричард Ранкин, известный по роли Роджера МакКензи в сериале «Чужестранка».

2.3
Ребус
2024/Великобритания
18+
криминал
детектив