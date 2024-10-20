Смотрим дома: 4 новых сериала недели

Комедийный сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди» — проект почти невероятный. Это спин-офф «Детства Шелдона», который, в свою очередь, является спин-оффом «Теории большого взрыва». Считается, что продолжение всегда и во всем уступает оригиналу. Но сериал про маленького гения Шелдона Купера и его заурядных родственников опроверг этот стереотип и оказался невероятно популярным. А также настолько трогательным и забавным, что его персонажи стали для многих зрителей частью реальной семьи. По всей видимости, это случилось и с шоураннером Чаком Лорри, решившим расширить франшизу.