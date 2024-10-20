Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Наследники. Дар крови»
Волшебница Надя попадается на краже важного артефакта и исчезает. Ее муж и трое детей думают, что она погибла в автокатастрофе. Идут годы, супруг заводит служебный роман, дети без эксцессов взрослеют. Но сотрудница магической безопасности Вера уверена, что однажды из деток чародейки начнет выходить магическая разрушительная сила. Так и происходит — подростки обнаруживают у себя способности, которыми не в силах управлять.
У городского фэнтези «Наследники. Дар крови» мощный каст: главные роли исполняют Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова, Антон Васильев, Артем Кошман, Мария Кошина, Дмитрий Чеботарев. Временами сериал источает вайб «Гарри Поттера», «Людей Икс» и даже «Кэрри», но в конечном итоге это самостоятельный проект с продуманным сюжетом и детальным волшебным миром, многообразием персонажей, за которыми интересно наблюдать, и достойными экшен-сценами.
«жЫЫЫзнь»
События «жЫЫЫзни» разворачиваются за несколько тысячелетий до нашей эры, когда по полям бегают мамонты, в воздухе парят птерозавры. Первобытное племя, возглавляемое новым вождем, терпит лишения. Охотники не могут достать добычу, огородники с грехом пополам выращивают урожай. Оголодавший народ попеременно жалуется и бунтует, а их шаман-интриган норовит оттяпать кусок пожирнее. Но на противоположном берегу реки, на солнечной стороне, живет другое племя, где все счастливы и полно еды. Вождь соображает, что хорошо бы туда переехать, но высокомерные соседи не готовы принимать всех подряд.
Очевидно, что создатели дурашливой комедии с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой (актеры играют вождей соседних племен) искренне намеревались действовать в сатирическом ключе, но вспомнив, что это не самый актуальный жанр, смягчили углы.
«Первый брак Джорджи и Мэнди»
Комедийный сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди» — проект почти невероятный. Это спин-офф «Детства Шелдона», который, в свою очередь, является спин-оффом «Теории большого взрыва». Считается, что продолжение всегда и во всем уступает оригиналу. Но сериал про маленького гения Шелдона Купера и его заурядных родственников опроверг этот стереотип и оказался невероятно популярным. А также настолько трогательным и забавным, что его персонажи стали для многих зрителей частью реальной семьи. По всей видимости, это случилось и с шоураннером Чаком Лорри, решившим расширить франшизу.
В продолжении появятся почти все члены разношерстной семейки Куперов из Техаса. Правда, не будет Шелдона, который уехал учиться в Калтех, и Джорджа-старшего — по причине еще более уважительной. Основное внимание будет приковано к брату Шелдона Джорджи-младшему и его жене Мэнди, которым предстоит осваиваться в качестве молодых родителей.
«Семьи, как наша»
Премьера телевизионного дебюта датчанина Томаса Винтерберга, снявшего драму «Торжество» и трагикомедию «Еще по одной», состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале. Компания у «Семьи, как наша» была превосходная — одновременно презентовал «Все совпадения неслучайны» Альфонсо Куарон. Общего у этих сериалов немного, за исключением того, что привычный мир их героинь, однажды изменившись, никогда не будет прежним.
По сюжету, Данию заливает. Когда наводнение принимает катастрофический характер, правительство принимает решение эвакуировать всех жителей. Только что влюбившаяся старшеклассница Лаура вынуждена выбирать, с кем и куда ей поехать: с отцом в Париж, с матерью в Бухарест или со своим парнем — в неизвестном направлении. Актуальная тема эмиграции и паника, охватившая целую страну, служит фоном для первого возвышенного чувства и объединения семьи на фоне катаклизмов.