Народный артист СССР выступил против ремейка фильма Рязанова

По словам Назарова, не стоит переснимать фильм Рязанова, потому что режиссер не очень любил русский народ. «Я не поклонник Рязанова, потому что он недолюбливал русский народ. Лишний раз прославлять его не надо. Посмотрите, например, "Иронию судьбы". Это не по-русски совсем, непорядочно. Мы так не ведем себя», — заявил артист.