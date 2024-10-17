Жена Брюса Уиллиса показала архивное селфи с актером

В сентябре 2023-го Эмма Хеминг рассказала, что в какой-то момент постаралась честно объяснить маленьким дочерям, что происходит с их отцом, но она не уверена, осознает ли свою болезнь сам Уиллис. Она добавила, что «от осознания того, что именно происходит с Брюсом», ей «стало немного легче». Также актриса осудила СМИ за публикацию новостей о состоянии актера. В частности, она была шокирована заметкой с заголовком, что в жизни ее супруга «не осталось никакой радости».