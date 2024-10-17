Жена Брюса Уиллиса показала архивное селфи с актером

Актриса Эмма Хеминг опубликовала на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) редкую фотографию с супругом, актером Брюсом Уиллисом.
«Делали селфи еще до того, как этому появилось название», — подписала она пост в социальной сети. На архивном снимке, снятом в автомобиле, звезда фильмов «Пятый элемент» и «Крепкий орешек» смотрит в камеру, а Эмма Хеминг прячется за его плечо. В сторис актриса выложила еще один снимок, сделанный, вероятно, в тот же вечер. Она одета в маленькое черное платье, он — в темный костюм и белую рубашку без галстука. Они идут мимо скопления людей, обнявшись.
Эти кадры были сделаны 3 октября 2010 года. Знаменитости посетили спецпоказ комедийного боевика «РЭД» режиссера Роберта Швентке в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг женаты с 2009 года. В 2019-м супруги заново обменялись клятвами, уже в окружении не только родных и друзей, но и своих дочерей — Мейбл и Эвелин. Кадрами с той церемонии Эмма поделилась в марте прошлого года в честь 14-й годовщины свадьбы.
С 1987 по 2000 год Уиллис был женат на Деми Мур. У актеров есть три дочери: 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула. Экс-супруги остались после развода в дружеских отношениях, актриса — постоянный гость на семейных праздниках в доме Уиллиса и его нынешней жены.
Напомним, что весной 2022 года семья Брюса Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Родные пошли на это, чтобы пресечь слухи в прессе. Позже стало известно, что у знаменитости диагностировали лобно-височную деменцию.
В сентябре 2023-го Эмма Хеминг рассказала, что в какой-то момент постаралась честно объяснить маленьким дочерям, что происходит с их отцом, но она не уверена, осознает ли свою болезнь сам Уиллис. Она добавила, что «от осознания того, что именно происходит с Брюсом», ей «стало немного легче». Также актриса осудила СМИ за публикацию новостей о состоянии актера. В частности, она была шокирована заметкой с заголовком, что в жизни ее супруга «не осталось никакой радости».
Ранее на этой неделе Деми Мур дала редкий комментарий о здоровье бывшего мужа. Актриса назвала состояние Брюса Уиллиса стабильным.