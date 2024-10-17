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55-летняя Лопез сделала операцию после развода с Аффлеком

Radar Online: певица сделала операцию на глаза после развода
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса и певица Дженнифер Лопез сделала операцию после развода с актером Беном Аффлеком. Соответствующую информацию приводит издание Radar Online.

По словам анонимного источника, после расставания с мужем 55-летняя знаменитость занялась своим здоровьем и сделала операцию на глаза, чтобы скорректировать зрение. «Джен хотела избавиться от очков и контактных линз, она стремилась начать все сначала и по-новому взглянуть на жизнь. Она решила, что пришло время сделать что-то только для себя», — пояснил собеседник издания.

При этом инсайдер отметил, что Лопез в восторге от результата. «Может быть, эти новые глаза помогут ей найти мужчину, который наконец-то сможет сделать ее счастливой», — заключил он.

Ранее Лопез впервые прокомментировала разрыв с Беном Аффлеком.