55-летняя Лопез сделала операцию после развода с Аффлеком

По словам анонимного источника, после расставания с мужем 55-летняя знаменитость занялась своим здоровьем и сделала операцию на глаза, чтобы скорректировать зрение. «Джен хотела избавиться от очков и контактных линз, она стремилась начать все сначала и по-новому взглянуть на жизнь. Она решила, что пришло время сделать что-то только для себя», — пояснил собеседник издания.