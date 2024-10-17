Селену Гомес раскритиковали за помощь бездомному

«Нужно было дать ему хотя бы $50. $20 в наши дни в Нью-Йорке — это ничто. За эти деньги теперь даже пачку сигарет и кружку пива не купишь», «Для нее это все равно, что пенни, разделенный на 100 частей», — писали интернет-пользователи.