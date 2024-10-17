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Селену Гомес раскритиковали за помощь бездомному

Миллиардершу осудили за то, что она дала бездомному 20 долларов
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису и певицу Селену Гомес раскритиковали за помощь бездомному. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Папарацци засняли 32-летнюю артистку 15 октября в Нью-Йорке. Певица выходила из роскошного ресторана Nobu Fifty Seven. Около заведения стоял бездомный мужчина, которому актриса дала $20 (около 1947 рублей), взяв их у своего охранника. Однако интернет-пользователи не оценили жест знаменитости. По мнению некоторых, артистка, которая является миллиардершей, должна была пожертвовать нуждающемуся больше денег.

«Нужно было дать ему хотя бы $50. $20 в наши дни в Нью-Йорке — это ничто. За эти деньги теперь даже пачку сигарет и кружку пива не купишь», «Для нее это все равно, что пенни, разделенный на 100 частей», — писали интернет-пользователи.

В сентябре стало известно, что Селена Гомес стала долларовой миллиардершей. По информации издания Bloomberg, ее состояние оценивается в $1,3 млрд. Исполнительница нарастила капитал благодаря своему косметическому бренду Rare Beauty Brands Inc., который с момента выхода на рынок приобрел популярность среди инфлюенсеров.

Ранее Селена Гомес ответила на критику из-за откровенного танца с коллегой.