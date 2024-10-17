Опрошенные россияне назвали лучшими актерами года Хабенского и Бурунова

«По версии россиян второй год подряд в число лучших актеров входит Константин Хабенский (11%), в этом году пьедестал зрительского почета с ним разделяет Сергей Бурунов (11%, плюс 5 процентных пунктов за год). <…> Лучшей актрисой в этом году россияне назвали Елену Яковлеву (8%, плюс 6 процентных пунктов за год)», — отмечается в исследовании.