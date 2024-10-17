Опрошенные россияне назвали лучшими актерами года Хабенского и Бурунова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Константин Хабенский и Сергей Бурунов стали лучшими актерами по мнению россиян в 2024 году, набрав по 11%. Среди женщин первое место в рейтинге занимает Елена Яковлева (8%). Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
«По версии россиян второй год подряд в число лучших актеров входит Константин Хабенский (11%), в этом году пьедестал зрительского почета с ним разделяет Сергей Бурунов (11%, плюс 5 процентных пунктов за год). <…> Лучшей актрисой в этом году россияне назвали Елену Яковлеву (8%, плюс 6 процентных пунктов за год)», — отмечается в исследовании.
Следом в рейтинге предпочтений у россиян идут Сергей Безруков (9%) и Владимир Машков (8%), Олег Басилашвили и Александр Петров (по 5%).
Второе место в рейтинге среди актрис занимает Мария Аронова (7%), чуть меньше набрала Юлия Пересильд (6%). Следом идут Любовь Аксенова (по 5%), Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская (по 4%).
Лучшим сериалом россияне назвали «Слово пацана. Кровь на асфальте», он набрал 9%. Далее следуют «Невский» (6%), «Триггер» и «След» (по 5%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-спутник» был проведен 28 сентября 2024 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.