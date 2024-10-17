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Дочь Папанова рассказала об отношениях ее отца и Андрея Миронова

Елена Папанова призналась, что друзьями они были только на экране
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Анатолий Папанов в фильме «Бриллиантовая рука»
Анатолий Папанов в фильме «Бриллиантовая рука»Источник: Legion-Media.ru

Елена Папанова, дочь советского актера Анатолия Папанова, рассказала, какие на самом деле отношения были у ее отца с Андреем Мироновым. Многие зрители считали, что актеры были лучшими друзьями, ведь они не раз снимались вместе.

Артисты встретились на съемках фильма «Берегись автомобиля», а позже вместе работали в картинах «Бриллиантовая рука» и «12 стульев». Однако, как оказалось, в жизни они не были дружны, как их герои.

«Многие считают, что они дружили с Мироновым, а у них просто были хорошие приятельские, партнерские отношения. Потому что Андрей Александрович Миронов, по-моему, все-таки был тусовщиком. У них там Александр Анатольевич Ширвиндт, Державин, Захаров, Горин, Арканов… А папа — нет. И он еще по гороскопу Скорпион… Кстати, этот знак очень ему подходит: он и самоед был, и скрытный, и весь в себе… Такого, чтобы где-то кутить, гулять, не было никогда — он семью любил», — призналась Папанова.

Актеры ушли из жизни практически в одно время. Анатолий Дмитриевич умер 5 августа 1987 года, а Андрей Александрович — 16 августа 1987 года. Интересно, что Миронов поехал тогда на гастроли вместо Папанова, который неожиданно скончался из-за сердечного приступа.

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» шутя сказал, что следующим уйдет из жизни. В итоге через 11 дней во время гастролей в Риге Андрею Александровичу стало плохо прямо на сцене.

Из-за разрыва аневризмы у актера произошло кровоизлияние в мозг. Через несколько дней после этого он умер, не приходя в сознание. Андрею Миронову было 46 лет. Анатолий Папанов же ушел из жизни в возрасте 64 лет.