Дочь Папанова рассказала об отношениях ее отца и Андрея Миронова

«Многие считают, что они дружили с Мироновым, а у них просто были хорошие приятельские, партнерские отношения. Потому что Андрей Александрович Миронов, по-моему, все-таки был тусовщиком. У них там Александр Анатольевич Ширвиндт, Державин, Захаров, Горин, Арканов… А папа — нет. И он еще по гороскопу Скорпион… Кстати, этот знак очень ему подходит: он и самоед был, и скрытный, и весь в себе… Такого, чтобы где-то кутить, гулять, не было никогда — он семью любил», — призналась Папанова.