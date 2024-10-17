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Адвокат Ефремова не исключил, что направит прошение об УДО до конца года

Юрий Падалко заявил, что прошение может быть направлено до Нового года
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) актера может быть направлено до Нового года. Об этом защитник сообщил изданию «Подъем».

По словам адвоката, сейчас ведется работа в этом направлении. Падалко поддерживает связь и постоянно общается с Ефремовым.

«Когда будет все готово, мы решим с Михаилом Олеговичем, когда направлять, и мы направим», — пояснил защитник.

Недавно член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что осужденному актеру «давно полагается» УДО.

По ее словам, заслуженный артист России уже отбыл больше половины срока наказания, в то время как минимальный срок для подачи УДО в случае актера составляет не меньше половины срока. Меркачева уточнила, что Ефремов находится в заключении больше трех лет и восьми месяцев при наказании в семь с половиной лет.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Напомним, накануне стало известно об ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова в колонии.