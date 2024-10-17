Адвокат Ефремова не исключил, что направит прошение об УДО до конца года

По ее словам, заслуженный артист России уже отбыл больше половины срока наказания, в то время как минимальный срок для подачи УДО в случае актера составляет не меньше половины срока. Меркачева уточнила, что Ефремов находится в заключении больше трех лет и восьми месяцев при наказании в семь с половиной лет.