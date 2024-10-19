О чем фильм «Джокер: Безумие на двоих»
Артур Флек уже пару лет живет в лечебнице города Готэма, куда его поместили после убийства пяти (по его собственным словам — шести) человек. Пациента пичкают таблетками и готовят к суду, где присяжные решат, кто совершал преступления: сам Флек или Джокер, отдельная личность, сформировавшаяся в результате диссоциативного расстройства.
Однажды с Артуром заводит знакомство Харлин Квинзель, нигилистка, оказавшаяся в лечебнице после поджога родительского дома. Она буквально одержима Джокером и всеми силами старается вновь разбудить его во Флеке. Когда отношения приобретают романтическую окраску (а происходит это практически сразу же), Джокер действительно просыпается.
Зачем смотреть
В случае с «Безумием на двоих» история создания картины оказалась интересней вышедшего в прокат фильма. Ни режиссер/сценарист выпущенного в 2019-м «Джокера» Тодд Филлипс, ни компания Warner Bros. не планировали снимать сиквел, однако исполнителю главной роли Хоакину Фениксу однажды приснился сон про антигероя с клоунским макияжем, и актер решил, что не готов расставаться с Артуром Флеком.
Когда проект оформился в мюзикл (кстати, изначально речь шла не о кинокартине, а о бродвейской постановке), Феникс счел, что протагонисту нужна партнерша для танцев, «женщина-Джокер», с которой можно было бы слиться в «психотическом танго». Очевидная преданность актера своему персонажу завораживает и заставляет вспомнить псевдодокументальную ленту «Я все еще здесь», ради которой Хоакин на два года забросил голливудскую карьеру и трансформировался в бесталанного невменяемого рэпера.
Кроме предыстории, у нового «Джокера» есть еще одна безусловно любопытная составляющая — это анимационный пролог, снятый Сильвеном Шоме, автором выдвигавшегося на «Оскар» 20 лет назад «Трио из Бельвилля». Открывающий ленту мультфильм — самый яркий и запоминающийся фрагмент «Безумия на двоих». Впрочем, специфический стиль Шоме придется по вкусу не каждому зрителю.
Почему можно не смотреть
Финансовый и критический успех предыдущего «Джокера» не дает понять, как и почему Warner Bros. выделили на сиквел примерно 200 миллионов долларов: должны же были менеджеры компании в какой-то момент заметить, что у Филлипса на этот раз нет ни внятной истории, ни свежих идей.
Скажем, сыгранная Леди Гагой Харлин вышла именно танцевальной партнершей, не более. В ней можно постараться разглядеть антагонистку, бездушную циничную злодейку, раскачивающую и без того травмированного героя до тех пор, пока он не срывается в пропасть. Для этого, правда, придется подключить фантазию, поскольку в самом фильме Флек и Квинзель не так много взаимодействуют — по крайней мере, за пределами музыкальных номеров.
Кстати, о музыкальных номерах: они получились довольно унылыми. Треки, играющие за кадром, можно условно разделить на две группы: затасканные (например, «To Love Somebody» и «When the Saints Go Marching In» — последний звучит излишне часто даже в рамках «Безумия на двоих») и не особо впечатляющие.
Да и хореография вряд ли произведет впечатление на поклонников современных мюзиклов; довольно бесцветное исполнение вышеупомянутого хита Bee Gees «To Love Somebody» и вовсе завершается тоскливым стэндапом. При этом очевидно, что Филлипс действовал осознанно, фильм был задуман как анти-мюзикл — и анти-комикс. При таком настрое автора удивляться тому, что сейчас картина с треском проваливается в прокате, не приходится.