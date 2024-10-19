Скажем, сыгранная Леди Гагой Харлин вышла именно танцевальной партнершей, не более. В ней можно постараться разглядеть антагонистку, бездушную циничную злодейку, раскачивающую и без того травмированного героя до тех пор, пока он не срывается в пропасть. Для этого, правда, придется подключить фантазию, поскольку в самом фильме Флек и Квинзель не так много взаимодействуют — по крайней мере, за пределами музыкальных номеров.