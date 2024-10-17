Режиссер фильма «Василий Теркин» назвал причины обрушения декорации

13 октября на съемках фильма произошло падение декорации — деревянной платформы площадью 150 квадратных метров. Пострадали 15 человек, двое актеров массовки все еще находятся в больнице с травмами. Постановщик заявил, что виной всему — физический резонанс, который он готов доказать с помощью экспертов-физиков.