О чем фильм «Анора»
Анора, 23-летняя американка с узбекскими корнями, работает стриптизершей. Однажды клиентом понимающей русский Эни (девушка предпочитает сокращенную форму собственного имени) становится Иван, юный сын русского олигарха. Молодым людям вместе весело, отношения выходят за рамки профессиональных, и вот уже взбалмошный Ваня везет подругу из Нью-Йорка в Лас-Вегас, где внезапно вступает с ней в брак.
Семейные отношения, впрочем, длятся недолго: родители Ивана, узнав о случившемся, сперва отправляют к сыну приспешников (пару комичных армян и сурового русского гопника), а затем и сами летят в США. Ваня сбегает в неизвестном направлении при первых признаках опасности, и Эни приходится самостоятельно разбираться с ситуацией.
Зачем смотреть
«Анора» — кино, которое нравится абсолютно всем: и массовому зрителю, и критикам, и профессиональному сообществу (в мае 2024-го лента заработала «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах).
Объяснить успех легко: в фильме есть яркая и раскрепощенная (по крайней мере, внешне — отказ от использования полного имени как бы намекает на наличие комплексов) главная героиня из низов, отвратительные карикатурные представители верхов, доходчивый юмор, сдержанная сентиментальность и, разумеется, секс. Все ингредиенты — в предельно точных дозах; сценарист и режиссер Шон Бэйкер, не впервые снимающий кино о работниках секс-индустрии, отточил и форму, и интонации до совершенства.
Российскому зрителю «Анора» интересна еще и тем, что многих персонажей картины сыграли узнаваемые отечественные актеры. Роль Вани исполнил Марк «русский Шаламе» Эйдельштейн, роль приставленного к Эни в качестве охранника Игоря (на лицо грозного, доброго внутри) — Юра Борисов.
Родителей сыграли Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Все невероятно органичны (разве что Екамасова затмевает Серебрякова, но это просто семья такая, олигарх — отец, а рулит мать), впрочем, то же самое можно сказать и о Майки Мэдисон, исполнительнице главной роли.
Почему можно не смотреть
В «Аноре» собраны способные угодить буквально всем элементы, но плавают они на самой поверхности и без того неглубокого сюжета. В фильме много суеты, беготни, шума, но, если вдуматься, довольно мало событий (особенно с учетом хронометража в два с лишним часа).
Второстепенные персонажи, за исключением Игоря, — стереотипы. Да и саму Анору Бэйкер довольно долго держит в рамках одного и того же образа, представляя ее прагматичной, цепкой и при этом недалекой охотницей на миллионеров. В результате даже возникает ощущение, что сентиментальный финал не вполне заслужен.
Российскому зрителю, в отличие от зарубежной аудитории и жюри Каннского фестиваля, также будет очевидно, что наши актеры (за исключением разве что Екамасовой) в «Аноре» предстают в самых привычных и предсказуемых образах. Бэйкер будто подсмотрел их: в прошлогоднем триллере «Кентавр» сдержанный герой Борисова значительную часть фильма вынужден был провести в автомобиле с секс-работницей, а взбалмошный персонаж Эйдельштейна буквально только что сорил доставшимися от родителей деньгами и устраивал вечеринки в нуаре «Наступит лето».