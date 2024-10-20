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«Анора» — фильм, который нравится (почти) всем. Так ли он хорош?

В российский прокат вышла долгожданная «Анора» Шона Бэйкера — едва ли не самый нашумевший фильм года, победивший в Каннах, в котором блистают российские актеры. О том, из каких ингредиентов складывается успех этого кино, рассказываем в нашем обзоре

О чем фильм «Анора»

Анора, 23-летняя американка с узбекскими корнями, работает стриптизершей. Однажды клиентом понимающей русский Эни (девушка предпочитает сокращенную форму собственного имени) становится Иван, юный сын русского олигарха. Молодым людям вместе весело, отношения выходят за рамки профессиональных, и вот уже взбалмошный Ваня везет подругу из Нью-Йорка в Лас-Вегас, где внезапно вступает с ней в брак.

Семейные отношения, впрочем, длятся недолго: родители Ивана, узнав о случившемся, сперва отправляют к сыну приспешников (пару комичных армян и сурового русского гопника), а затем и сами летят в США. Ваня сбегает в неизвестном направлении при первых признаках опасности, и Эни приходится самостоятельно разбираться с ситуацией.

Зачем смотреть

«Анора» — кино, которое нравится абсолютно всем: и массовому зрителю, и критикам, и профессиональному сообществу (в мае 2024-го лента заработала «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах).

Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Объяснить успех легко: в фильме есть яркая и раскрепощенная (по крайней мере, внешне — отказ от использования полного имени как бы намекает на наличие комплексов) главная героиня из низов, отвратительные карикатурные представители верхов, доходчивый юмор, сдержанная сентиментальность и, разумеется, секс. Все ингредиенты — в предельно точных дозах; сценарист и режиссер Шон Бэйкер, не впервые снимающий кино о работниках секс-индустрии, отточил и форму, и интонации до совершенства.

Российскому зрителю «Анора» интересна еще и тем, что многих персонажей картины сыграли узнаваемые отечественные актеры. Роль Вани исполнил Марк «русский Шаламе» Эйдельштейн, роль приставленного к Эни в качестве охранника Игоря (на лицо грозного, доброго внутри) — Юра Борисов.

Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Родителей сыграли Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Все невероятно органичны (разве что Екамасова затмевает Серебрякова, но это просто семья такая, олигарх — отец, а рулит мать), впрочем, то же самое можно сказать и о Майки Мэдисон, исполнительнице главной роли.

Почему можно не смотреть

В «Аноре» собраны способные угодить буквально всем элементы, но плавают они на самой поверхности и без того неглубокого сюжета. В фильме много суеты, беготни, шума, но, если вдуматься, довольно мало событий (особенно с учетом хронометража в два с лишним часа).

Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Второстепенные персонажи, за исключением Игоря, — стереотипы. Да и саму Анору Бэйкер довольно долго держит в рамках одного и того же образа, представляя ее прагматичной, цепкой и при этом недалекой охотницей на миллионеров. В результате даже возникает ощущение, что сентиментальный финал не вполне заслужен.

Российскому зрителю, в отличие от зарубежной аудитории и жюри Каннского фестиваля, также будет очевидно, что наши актеры (за исключением разве что Екамасовой) в «Аноре» предстают в самых привычных и предсказуемых образах. Бэйкер будто подсмотрел их: в прошлогоднем триллере «Кентавр» сдержанный герой Борисова значительную часть фильма вынужден был провести в автомобиле с секс-работницей, а взбалмошный персонаж Эйдельштейна буквально только что сорил доставшимися от родителей деньгами и устраивал вечеринки в нуаре «Наступит лето».

6.8
Анора
2024/США
16+
драма
мелодрама
комедия