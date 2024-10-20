Российскому зрителю, в отличие от зарубежной аудитории и жюри Каннского фестиваля, также будет очевидно, что наши актеры (за исключением разве что Екамасовой) в «Аноре» предстают в самых привычных и предсказуемых образах. Бэйкер будто подсмотрел их: в прошлогоднем триллере «Кентавр» сдержанный герой Борисова значительную часть фильма вынужден был провести в автомобиле с секс-работницей, а взбалмошный персонаж Эйдельштейна буквально только что сорил доставшимися от родителей деньгами и устраивал вечеринки в нуаре «Наступит лето».