Когда Наталье Бондарчук исполнилось восемь лет, брак ее родителей уже трещал по швам. На съемках экранизации Шекспира «Отелло» Сергей Федорович увлекся Ириной Скобцевой, которая и стала его третьей женой. В этой семье на свет появились дочь Елена, также известная как Алена, и сын Федор. Ирина Константиновна пережила мужа ровно на 26 лет, скончавшись в 2020 году. За долгие годы творческой деятельности актриса сыграла более 70 ролей, но одной из самых ярких стал образ Элен Курагиной в экранизации Толстого «Война и мир».