Дети, выросшие в актерской семье, чаще всего идут по проторенной дорожке, превращая любимое дело родителей в свое собственное. Одних зрители радушно принимают, другим приходится отстаивать свое право на высказывание. Вспомним самых ярких представителей Бондарчуков.
1. Сергей Бондарчук
Начало династии положил Сергей Федорович — всемирно известный кинематографист и оскаровский лауреат. После окончания ВГИКа Бондарчук-старший отправился покорять театральные подмостки, где его заметили и пригласили сниматься в «Молодой гвардии». Картина дала дорогу многим талантам, кроме того, на съемках Сергей Бондарчук встретил Инну Макарову. У супругов в 1950 году родилась дочь Наталья.
Когда Наталье Бондарчук исполнилось восемь лет, брак ее родителей уже трещал по швам. На съемках экранизации Шекспира «Отелло» Сергей Федорович увлекся Ириной Скобцевой, которая и стала его третьей женой. В этой семье на свет появились дочь Елена, также известная как Алена, и сын Федор. Ирина Константиновна пережила мужа ровно на 26 лет, скончавшись в 2020 году. За долгие годы творческой деятельности актриса сыграла более 70 ролей, но одной из самых ярких стал образ Элен Курагиной в экранизации Толстого «Война и мир».
Культовое полотно, снятое Сергеем Бондарчуком, получило мировое признание в виде премии «Оскар». Многие другие работы мэтра тоже стали киношедеврами, среди них: «Они сражались за Родину», «Борис Годунов», «Тихий Дон», который Сергей Федорович так и не увидел на экране. Он скончался от рака, не закончив съемки. Проект вышел спустя 12 лет после смерти режиссера, а несколько сцен доснял его сын Федор.
2. Федор Бондарчук
Младший сын режиссера дебютировал в кино в 15 лет в роли цесаревича Федора в драме «Борис Годунов». Это проект стал семейным для Бондарчуков: сам Сергей Федорович предстал в образе царя Бориса, его жена — в роли хозяйки корчмы, а их дочь сыграла царевну Ксению.
Актерская карьера Федора развивалась скачками: он то увлекался режиссурой, то уходил на телевидение. В последние годы представитель династии занимается продюсерской деятельностью, а его имя значится в списке создателей таких проектов, как «Чистые», «Комбинация», «Балет», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и многих других. Не забросил Федор Сергеевич и актерское дело: в предстоящей сказке «Буратино» он сыграет Карабаса Барабаса, в вышедшей недавно приключенческой фантастике «Сто лет тому вперед» подарил Вертеру свой голос, а в биографической ленте «Повелитель ветра» исполнил роль Конюхова.
Долгое время семейная жизнь Федора Бондарчука не была омрачена скандалами. 25 лет он прожил в браке со Светланой Бондарчук, пара рассталась мирно, правда, весной 2024 года появилась информация, что Светлана обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое с бывшем мужем. Подруга экс-модели поделилась, что она якобы хочет отсудить у Федора Сергеевича 50% его бизнеса.
Осенью имя режиссера снова попало в светскую хронику, и на этот раз причиной стала его вторая супруга Паулина Андреева. Появились сведения, что после пяти лет счастливой семейной жизни актриса подала на развод и раздел имущества. Одной из причин разлада называли измену Бондарчука с актрисой Софьей Синицыной. Напомним, что у Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в марте 2021 года родился сын Иван, которого звездные родители ни разу не показывали общественности.
3. Наталья Бондарчук
Старшая дочь Сергея Бондарчука с юности отлично себя чувствовала перед камерой. Роли в фильмах «Звезда пленительного счастья» и «Юность Петра» открыли Наталье дорогу в мир кино. Но настоящий успех пришел после того, как она воплотила на экране образ Хари в знаменитом фильме Андрея Тарковского «Солярис».
Не ограничиваясь одним лишь актерством, Бондарчук проявила себя как талантливый режиссер и сценарист. Ее дебют в этом качестве состоялся в 1975 году с новеллой «Бессчастная Матренка», вошедшей в киноальманах «Пошехонская сторона». Большой отклик получили два ее фильма, снятые в конце 80-х — «Детство Бемби» и «Юность Бемби». Постановщица настолько увлеклась проектом, что решила создать детский театр под названием «Бемби».
Актриса и режиссер несколько раз была замужем. Первым ее супругом был кинооператор Элизбар Караваев, вторым — Николай Бурляев, от которого родился сын Иван. В третий раз представительница династии вышла за Игоря Днестрянского, который младше супруги на 14 лет. По некоторым данным, большой любовью Натальи Сергеевны был Тарковский, но отношения с именитым режиссером продлились недолго.
4. Алена Бондарчук
Родная сестра Федора Бондарчука окончила Школу-студию МХАТ и большую часть жизни посвятила театру. Съемки в кино и режиссура не так сильно интересовали ее. Тем не менее Алена засветилась в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», мелодрамах «Бедная Настя» и «Одноклассники», где вместе с ней снялся ее единственный сын Константин Крюков.
Выросшая в актерской семье Алена Бондарчук выбрала себе в мужья человека, далекого от мира кино. Ее первым супругом был геммолог Виталий Крюков, из-за которого она некоторое время жила в Швейцарии. Вернувшись в Россию, представительница известной фамилии поставила точку в отношениях, а потом повстречала нового избранника. К сожалению, жизнь актрисы оборвалась в 2009 году, она скончалась от рака в возрасте 47 лет.
5. Константин Крюков
Детство Константина прошло в Швейцарии. Он, как и его отец, получил профессию геммолога, затем окончил Mocкoвcкую юpидичecкую акaдeмию, но кино оказалось притягательнее. Дебютом Крюкова стали съемки в боевике дяди «9 рота». Позже он принял участие в комедии «Жара», определив для себя, что этот жанр ему больше по душе. Всего в фильмографии артиста более 80 фильмов, из последних можно выделить сериалы «Варшава’21» и «Хитровка. Знак четырех».
Добавим, что Константин Крюков не оставил увлечение драгоценными камнями. Он основал собственный бренд и выпускает ювелирные изделия премиум класса. Также представитель династии пpoфeccиoнaльнo зaнимaeтcя живoпиcью и за свои достижения был нaгpaждeн зoлoтoй мeдaлью eвpoпeйcкoгo oбщecтвa Фpaнцa Кaфки.
Подробностями личной жизни Константин практически не делится. Известно, что его первый брак, в котором родилась дочь Юлия, был недолгим. Второй спутницей красавца стала пиар-менеджер Алина Алексеева. У супругов в декабре 2023-го на свет появилась девочка Алена.
6. Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук дебютировал в кино, сыграв своего деда — полного тезку в сериале «Оттепель», а затем снялся в ленте отца «Сталинград». Яркой работой стал фильм «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее», где он воплотил образ Александра Карелина.
В 2020-м Сергей дебютировал в роли продюсера в сериале отца-режиссера «Псих», закрепив успех многосерийной драмой «Актрисы». В 2024 году список пополнили «Тайны Карениной», «Неверные» и многие другие проекты. В недавнем интервью Бондарчук-младший рассказал, что долгое время на него давила звездная фамилия. По словам Сергея, от него всегда ожидали каких-то больших достижений, ведь он сын Федора Бондарчука и внук Сергея Бондарчука. По этой причине представитель династии старался освоить другие профессии, но пришел к выводу, что лучше всего у него получается работать именно в сфере кино.
Скандалы обошли стороной личную жизнь Сергея. Семь лет он был женат на Тате Мамиашвили, в браке с которой у него родились две дочери. Пара распалась в 2019-м. Звездный наследник не часто делится сокровенным, в том числе и фото в социальных сетях. Регулярно это пробел восполняет его мама Светлана Бондарчук: летом 2024-го, например, светская львица опубликовала снимок с внучками и младшим сыном, который появился на свет зимой 2023 года. Напомним, что у Светланы есть еще взрослая дочь Варвара, которой в раннем возрасте диагностировали ДЦП.