Лысенков раскрыл гонорар за съемки в «Улицах разбитых фонарей»

Актер подчеркнул, что чаще всего не снимается исключительно ради денег и отказывается от подобных проектов. Также артист поделился, как ему работалось с Андреем Паниным, Михаилом Ефремовым, Леонидом Ярмольником и другими мэтрами. Лысенков подчеркнул, что сложностей в работе у него не возникало.