Лысенков раскрыл гонорар за съемки в «Улицах разбитых фонарей»

Звезда «Вампиров средней полосы» Дмитрий Лысенков вспомнил о съемках в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом он сообщил в интервью «СтарХиту».
По словам актера, он был задействован в трех сценах проекта, поэтому получил небольшой гонорар. Лысенков заявил, что на его зарплату в сериале можно было только пару раз поесть.
«Это настолько смешные деньги. Это не те деньги, за которые можно согласиться работать и гордо сказать потом, мол, "я согласился за деньги"», — отметил он.
Актер подчеркнул, что чаще всего не снимается исключительно ради денег и отказывается от подобных проектов. Также артист поделился, как ему работалось с Андреем Паниным, Михаилом Ефремовым, Леонидом Ярмольником и другими мэтрами. Лысенков подчеркнул, что сложностей в работе у него не возникало.
«[Виктор] Сухоруков вообще зайка в общении с группой. Он не скандальный, не капризный человек, простой, милый. Много, может быть, говорит, но это кто хочет — слушает, кто нет — не слушает», — отметил актер.
Лысенков дебютировал в кино в 2000-м. В его фильмографии более 80 фильмов. Среди них такие проекты, как «Вампиры средней полосы», «Серебряные коньки», «Иваново счастье. Новые истории», «Куприн. Впотьмах», «Улицы разбитых фонарей», «Сталинград», «Союз Спасения».