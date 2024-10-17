В честь актера Романа Мадянова захотели назвать улицу в Москве

Роман Мадянов известен по ярким и запоминающимся ролям в сериалах и фильмах о Великой Отечественной войне, а также по образам отрицательных персонажей в драматических проектах. Он получил статус заслуженного артиста Российской Федерации и был четырехкратным лауреатом премии «Ника».