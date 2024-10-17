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В честь актера Романа Мадянова захотели назвать улицу в Москве

Общественники призвали увековечить образ артиста, «который обрел любовь и популярность у российских зрителей»
Роман Мадянов
Роман МадяновИсточник: Legion-Media.ru

Общественники движения «Зов народа» обратились в Министерство культуры с просьбой назвать улицу в Москве в честь актера Романа Мадянова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их словам, данный шаг позволит увековечить образ артиста, «который обрел любовь и популярность у российских зрителей».

Ранее сообщалось, что Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ.

Об уходе актера из жизни в возрасте 62 лет стало известно 25 сентября.

Роман Мадянов известен по ярким и запоминающимся ролям в сериалах и фильмах о Великой Отечественной войне, а также по образам отрицательных персонажей в драматических проектах. Он получил статус заслуженного артиста Российской Федерации и был четырехкратным лауреатом премии «Ника».