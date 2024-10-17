Сальма Хайек показала фото с Николь Кидман после недавней ссоры

«Никогда не думал, что буду разочарован Николь Кидман», «Николь была так груба с вами, зачем с ней фотографироваться?», «Николь не смогла вынести свою зависть, увидев Сальму такой прекрасной богиней. А Николь со всей гиалуроновой кислотой и ботоксом на лице выглядит как робот», «Николь упала с пьедестала, но ты, Сальма, королева».