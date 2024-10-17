Сальма Хайек показала фото с Николь Кидман после недавней ссоры

Сальма Хайек в личном блоге опубликовала серию снимков с модного показа Balenciaga, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. На одном из кадров звезда фильма «Фрида» запечатлена с Николь Кидман.
Хайек в этот момент смотрела в камеру, а ее коллега опустила глаза. По всей видимости, фото было сделано в тот момент, когда исполнительница главной роли в фильме «Бандитки» повернула к себе Кидман. Однако она оттолкнула Хайек со словами: «Не трогай меня».
Позже инсайдеры сообщили, что у актрис хорошие отношения, а скандальную историю придумали СМИ. Однако поклонники Хайек считают иначе: они отметили, что Кидман была очень груба с ней.
«Никогда не думал, что буду разочарован Николь Кидман», «Николь была так груба с вами, зачем с ней фотографироваться?», «Николь не смогла вынести свою зависть, увидев Сальму такой прекрасной богиней. А Николь со всей гиалуроновой кислотой и ботоксом на лице выглядит как робот», «Николь упала с пьедестала, но ты, Сальма, королева».
Стоит отметить, что это был первый выход Николь Кидман в свет после того, как умерла ее мама. Джанель Кидман ушла из жизни в начале сентября. Эту новость актриса узнала, когда находилась на Венецианском кинофестивале.