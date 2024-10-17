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Звезда сериала «Чики» снялась в откровенном образе

Варвара Шмыкова поделилась новым смелым фото в соцсети

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова снялась без штанов и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

32-летняя звезда сериала «Чики» поделилась снимком, на котором предстала в розовой меховой накидке и желтых прозрачных трусах. Она прижалась телом к стене и повернулась к камере боком. Ее образ дополнили длинное жемчужное ожерелье и прическа с аккуратно уложенными в локоны прядями.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом. «“Ангел” Victoria’s Secret, это ты?», «Роскошная Варя», «Красивая!», «Огонь!», «Тоже хочу сделать такое фото», — высказывались они.

Ранее звезда «Чик» показала фигуру в платье без белья.