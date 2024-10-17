Звезда сериала «Чики» снялась в откровенном образе

32-летняя звезда сериала «Чики» поделилась снимком, на котором предстала в розовой меховой накидке и желтых прозрачных трусах. Она прижалась телом к стене и повернулась к камере боком. Ее образ дополнили длинное жемчужное ожерелье и прическа с аккуратно уложенными в локоны прядями.