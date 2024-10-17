Звезда «Служебного романа» ответила на слухи об ухудшении здоровья

Светлана Немоляева с отличием окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1958 году. В 1945-м она дебютировала в кино в картине «Близнецы». В фильмографии звезды более 120 ролей. Она сыграла в таких картинах, как «12 стульев», «Служебный роман», «Небеса обетованные», «Евгений Онегин».