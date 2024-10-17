Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Служебного романа» ответила на слухи об ухудшении здоровья

Актриса Немоляева сообщила, что хорошо себя чувствует
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Актриса Светлана Немоляева опровергла в беседе с 360.ru слухи о резком ухудшении здоровья.

Немоляева заверила, что хорошо себя чувствует. Она попросила не беспокоиться о ней.

«Тревога давняя — вызывали в театр скорую. У меня начинался приступ, боялись, что я не сыграю спектакль», — поделилась артистка.

Немоляева призналась, что слухи о проблемах со здоровьем напугали ее сына. Мужчине чуть не стало плохо самому.

17 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Светлане Немоляевой вызывали бригаду скорой помощи. По данным издания, 87-летней артистке стало плохо в ее московской квартире, и она сама вызвала врачей. Медики оказали Немоляевой помощь. Согласно предварительной информации, у женщины произошел приступ фибрилляции предсердий — нарушение сердечного ритма.

Светлана Немоляева с отличием окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1958 году. В 1945-м она дебютировала в кино в картине «Близнецы». В фильмографии звезды более 120 ролей. Она сыграла в таких картинах, как «12 стульев», «Служебный роман», «Небеса обетованные», «Евгений Онегин».

Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.