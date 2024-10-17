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Тимоти Шаламе застали за поцелуями с Гвинет Пэлтроу

Звезда «Дюны» и возлюбленный Кайли Дженнер занят на съемках нового фильма

Возлюбленного модели Кайли Дженнер, актера Тимоти Шаламе засняли за поцелуями с Гвинет Пэлтроу. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 28-летнего Тимоти Шаламе и 52-летнюю Гвинет Пэлтроу на съемочной площадке спортивной драмы «Марти Всевышний» в Нью-Йорке. Актеров засняли во время работы над сценой с поцелуями на улице. Артистка была одета в красное пальто и черные длинные перчатки. Тимоти Шаламе предстал в кадре в сером брючном костюме, белой рубашке и очках в серебристой оправе.

«Марти Всевышний» - это история выдающегося игрока в настольный теннис, чемпиона США Марти Рейсмана, проделавшего путь от любителя до обладателя двух десятков титулов. В 67 лет Рейсман стал самым возрастным победителем в национальных соревнованиях по ракетным видам спорта.

Режиссером спортивной драмы выступает Джош Сэфди

О том, что Шаламе сыграет чемпиона по настольному теннису, стало известно летом этого года. Сообщалось, что он также выступит продюсером картины.

Ранее Тимоти Шаламе неожиданно сменил имидж.