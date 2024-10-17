Тимоти Шаламе застали за поцелуями с Гвинет Пэлтроу

Папарацци подловили 28-летнего Тимоти Шаламе и 52-летнюю Гвинет Пэлтроу на съемочной площадке спортивной драмы «Марти Всевышний» в Нью-Йорке. Актеров засняли во время работы над сценой с поцелуями на улице. Артистка была одета в красное пальто и черные длинные перчатки. Тимоти Шаламе предстал в кадре в сером брючном костюме, белой рубашке и очках в серебристой оправе.