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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась полностью обнаженной

Румер Уиллис поделилась фото в откровенном образе

Дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер Уиллис, снялась без одежды. Девушка опубликовала фото в соцсети.

Румер Уиллис, фото: соцсети
Румер Уиллис, фото: соцсети

36-летняя Румер показала кадры, которые сделала во время отдыха на Фиджи. Актриса была запечатлена полностью обнаженной. Девушка сидела в ванной с распущенными волосами и без косметики.

Знаменитость растит дочь Луэтту. Девушка рожала дома, с ней рядом, помимо медперсонала, находились мать, сестры и отец ребенка, солист группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Румер Уиллис сама сообщила поклонникам о пополнении в семье и поделилась фото в соцсетях. По словам знаменитости, все прошло в атмосфере любви, которая помогла ей расслабиться и довериться естественному процессу.

В августе Румер объявила о расставании с Дереком Ричардом Томасом. Она назвала себя матерью-одиночкой, но отметила, что экс-возлюбленный принимает участие в воспитании дочери.

В сентябре знаменитость выложила снимок, где позировала топлес. Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса разделась возле бассейна, оставшись в белой миди-юбке.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась в бикини в провокационной позе.