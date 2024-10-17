Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась полностью обнаженной

Знаменитость растит дочь Луэтту. Девушка рожала дома, с ней рядом, помимо медперсонала, находились мать, сестры и отец ребенка, солист группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Румер Уиллис сама сообщила поклонникам о пополнении в семье и поделилась фото в соцсетях. По словам знаменитости, все прошло в атмосфере любви, которая помогла ей расслабиться и довериться естественному процессу.