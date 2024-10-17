Стало известно об ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова в колонии

Telegram-канал добавляет, что колония Ефремова оснащена медчастью с 12 сотрудниками, среди которых есть фтизиатр, инфекционист, рентгенолог и терапевт. На фоне заболевания актер перестал курить. Ему может потребоваться полное обследование после выхода по УДО, документы для которого сейчас готовит защита актера. Однако пока Ефремов не может разговаривать даже с адвокатами из-за проблем со здоровьем.