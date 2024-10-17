Самбурская возмутилась слухами о свадьбе

«Очень хотела пожить без соцсетей и спокойно отоспаться, отъесться и спокойно походить с пузцом по пляжу (кстати, уже +3 кг, так что не приписывайте мне потом еще и беременность). Пришлось вот опровержение зайти написать, не дали спокойно отдохнуть, устроили кипиш!» — возмутилась актриса.