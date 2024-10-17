Звезде «Служебного романа» потребовалась экстренная помощь

По данным источника, артистке стало плохо дома, она жаловалась на слабость и одышку. Врачи прибыли в московскую квартиру звезды советских фильмов и оказали ей первую помощь. Оказалось, что у Немоляевой случился приступ фибрилляции предсердий, уточняет канал.