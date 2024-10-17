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Звезде «Служебного романа» потребовалась экстренная помощь

Shot: Светлана Немоляева обратилась за помощью к врачам из-за проблем с сердцем
Светлана Немоляева
Светлана НемоляеваИсточник: PersonaStars

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева обратилась за экстренной помощью к врачам из-за нарушения сердечного ритма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистке стало плохо дома, она жаловалась на слабость и одышку. Врачи прибыли в московскую квартиру звезды советских фильмов и оказали ей первую помощь. Оказалось, что у Немоляевой случился приступ фибрилляции предсердий, уточняет канал.

Позже актриса рассказала Shot, что уже чувствует себя хорошо.

Ранее Светлана Немоляева прокомментировала слухи о черном списке «Мосфильма».