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Внук Рязанова высказался о новых «Итальянцах в России» с китайскими актерами

Дмитрий Трояновский связал «бесконечные ремейки» с кризисом идей в российском кино
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Ремейки культовых советских фильмов редко бывают успешными, заявил в беседе с «Газетой.Ru» внук режиссера Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский. Так он прокомментировал возможный выход ремейка комедии Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» с участием китайских актеров.

«Расцениваю нейтрально. Разве что мне во всех этих бесконечных ремейках советской классики видится кризис идей в российском кино. К сожалению, такие фильмы редко получаются удачными», — сказал Трояновский.

16 октября председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Борис Титов сообщил, что РФ и КНР собираются переснять комедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». По его словам, в грядущей ленте будут задействованы китайские актеры. Других деталей о предстоящем фильме пока нет.

Советский хит «Невероятные приключения итальянцев в России» вышел на экраны в 1973 году. Сюжет рассказывает о том, как группа итальянских авантюристов ищет в СССР клад, спрятанный во время Октябрьской революции. В съемках фильма принимали участие как советские, так и итальянские актеры.