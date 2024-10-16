Внук Рязанова высказался о новых «Итальянцах в России» с китайскими актерами

Советский хит «Невероятные приключения итальянцев в России» вышел на экраны в 1973 году. Сюжет рассказывает о том, как группа итальянских авантюристов ищет в СССР клад, спрятанный во время Октябрьской революции. В съемках фильма принимали участие как советские, так и итальянские актеры.