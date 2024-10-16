Названо условие выступления Джареда Лето в России

Актер и певец Джаред Лето может выступить в Москве и Петербурге даже за сумму в 100 миллионов рублей — в том случае, если в этом не будут задействованы бюджетные деньги, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Елена Драпеко. Она в целом позитивно оценила желание артиста дать концерт в России.