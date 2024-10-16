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Сыгравший Элвиса Пресли Остин Батлер не понравился родителям своей девушки

Родители Кайи Гербер не одобряют ее отношения с актером
Остин Батлер
Остин БатлерИсточник: Legion-Media.ru

Родители модели Кайи Гербер не одобряют ее отношения с актером Остином Батлером. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По информации издания, они переживают, что Остин не готов взять на себя обязательства и не планирует долгосрочные отношения и создание семьи с нынешней возлюбленной. Инсайдеры утверждают, что мать модели Синди Кроуфорд и ее отец Рэнд Гербер уже провели разговор с Батлером, пытаясь выяснить, почему он за три года отношений не сделал предложение Кайе.

Кайя и Остин встречаются с 2021 года, актер на 10 лет старше возлюбленной, которой в сентябре исполнилось 23. Пара несколько раз провоцировала слухи о расставании, появляясь в публичных местах поодиночке или в компании других спутников. Более того, свой день рождения Гербер также отпраздновала без Батлера.