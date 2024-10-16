Сыгравший Элвиса Пресли Остин Батлер не понравился родителям своей девушки

По информации издания, они переживают, что Остин не готов взять на себя обязательства и не планирует долгосрочные отношения и создание семьи с нынешней возлюбленной. Инсайдеры утверждают, что мать модели Синди Кроуфорд и ее отец Рэнд Гербер уже провели разговор с Батлером, пытаясь выяснить, почему он за три года отношений не сделал предложение Кайе.