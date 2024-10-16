«Я клоун по жизни»: Ирина Горбачева об участии в детских проектах

«Потому что я клоун по жизни. Внутри меня очень много этой клоунской природы. И я понимаю, что очень мало материала, где я могу этого клоуна вытащить, сыграть остро характерного персонажа. Поэтому я иду в детские фильмы. Но не только потому, что персонаж характерный, — мне интересна история», — сказала Горбачева.