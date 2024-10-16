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«Я клоун по жизни»: Ирина Горбачева об участии в детских проектах

Актриса объяснила, почему любит сниматься в картинах для детей
Кадр из фильма «Огниво»
Кадр из фильма «Огниво»

Актриса Ирина Горбачева, снявшаяся в полнометражном фильме «Бременские музыканты», а также в сказочных картинах «Огниво» и «Алиса в Стране чудес», в эксклюзивном интервью проекту «Сноб» рассказала, почему любит сниматься в детских проектах. По словам артистки, ей крайне интересна «игровая история».

«Потому что я клоун по жизни. Внутри меня очень много этой клоунской природы. И я понимаю, что очень мало материала, где я могу этого клоуна вытащить, сыграть остро характерного персонажа. Поэтому я иду в детские фильмы. Но не только потому, что персонаж характерный, — мне интересна история», — сказала Горбачева.

Она добавила, что на выбор ролей также влияют сценарий, актерская задача и команда, с которой приходится работать.

В конце сентября в России создали черновик списка фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». Представленный в Общественной палате РФ перечень включал 191 фильм, 181 из которых оказались советскими.

Ранее Ирина Горбачева раскрыла отношение к хейту в свой адрес.