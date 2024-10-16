Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Федосеева-Шукшина отреагировала на сообщения об ухудшении состояния

Актриса опровергла сообщения о том, что ее состояние ухудшилось
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на сообщения о том, что ее состояние ухудшилось. Слова артистки приводит KP.RU.

«Что вы меня раньше времени хороните? Каждому свой час. Дайте мне спокойно пожить. У меня, слава Богу, все хорошо. Дочь Ольга за мной ухаживает. Недавно была в гостях у Марии, пообщалась с правнуком Марком», — сказала она.

Актриса подтвердила, что у нее болят суставы, но добавила, что с этой проблемой сталкиваются все люди ее возраста. Федосеева-Шукшина также опровергла информацию о том, что она упала с лестницы. «У нас лестниц в помине не было», — заключила артистка.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Лидии Федосеева-Шукшина жалуется на провалы в памяти и обмороки, участившиеся после инсульта.