Федосеева-Шукшина отреагировала на сообщения об ухудшении состояния

Актриса подтвердила, что у нее болят суставы, но добавила, что с этой проблемой сталкиваются все люди ее возраста. Федосеева-Шукшина также опровергла информацию о том, что она упала с лестницы. «У нас лестниц в помине не было», — заключила артистка.