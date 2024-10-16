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РФ и КНР снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

В картине будут задействованы китайские актеры
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Китай планируют снять ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», но с участием китайских актеров. Об этом рассказал председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Мы планируем организовать выставку Всероссийского музея декоративного искусства в Пекинском музее ремесел, шоу российских и китайских гимнасток, фестиваль анимации и даже собираемся снимать кино (ремейк “Приключений итальянцев в России”, но только с китайскими актерами)», — сказал он на заседании российской части комитета, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

Титов отметил, что дружба между Россией и Китаем наполнена духом сотрудничества и взаимопонимания. «Оба государства надежно поддерживают друг друга, отстаивая идеалы мира, стабильности и глобальной безопасности. 2024−2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, и в их рамках планируется более 230 культурных мероприятий. Многие из них организует наш комитет», — подчеркнул он.

Напомним, что в августе в Китае прошел Фестиваль российского кино. 