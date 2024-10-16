РФ и КНР снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Титов отметил, что дружба между Россией и Китаем наполнена духом сотрудничества и взаимопонимания. «Оба государства надежно поддерживают друг друга, отстаивая идеалы мира, стабильности и глобальной безопасности. 2024−2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, и в их рамках планируется более 230 культурных мероприятий. Многие из них организует наш комитет», — подчеркнул он.