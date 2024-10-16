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Гарик Харламов рассказал, какие фильмы никогда не смотрит

Актер признался, что не может смотреть трогательные фильмы с участием собак
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Гарик Харламов
Гарик ХарламовИсточник: Legion-Media.ru

Гарик Харламов стал гостем программы-интервью «Белая студия» на телеканале «Культура». В беседе с ведущей Дарьей Златопольской актер рассказал, какие фильмы не может смотреть. По словам комика, ему тяжело воспринимать трогательные картины с участием собак.

Он отметил, что не смог посмотреть даже один из самых популярных образцов жанра — «Хатико: Самый верный друг». По словам Харламова, изначально его травмировал фильм «Белый Бим Черное ухо».

«Это единственный фильм, после которого я навзрыд… Меня самого Бульдогом окрестили почему-то. Меня все собаки любят. У меня с ними какая-то ментальная связь существует. У меня у самого всю жизнь собаки», — объяснил Харламов.

Юморист рассказал, что сейчас у него живут две собаки: Брюс породы басенджи, названный так в честь персонажа Брюса Уэйна, более известного как Бэтмен, и американский той-фокстерьер Патрик.