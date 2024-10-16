Мария Кожевникова показала редкие фото младшего сына

«Не знаю, как природой заложено, что с появлением новой жизни в семье материнское сердце увеличивается, но это факт! Сашуля, Санек, а для родных просто Бусинка, ты сделал нашу семью еще счастливее! С первого дня, когда ты во сне через каждые 30 минут открывал один глаз и проводил проверку связи со мной, я все поняла. Нет мне больше в этой жизни ни шагу в сторону, ни назад», — отметила Кожевникова.