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Мария Кожевникова показала редкие фото младшего сына

Звезда «Универа» поделилась снимками с празднования первого дня рождения Александра
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Мария Кожевникова показала в личном блоге семейные фотографии с празднования дня рождения ее младшего сына Александра, которому исполнился годик. Его она назвала «любимцем, контролером, весельчаком и мыслителем».

Актриса в честь дня рождения малыша устроила праздник, на который пригласила близких людей и друзей своих детей. Звезда «Универа» также трогательно поздравила сына с днем рождения и рассказала, как изменилась ее жизнь с его появлением.

«Не знаю, как природой заложено, что с появлением новой жизни в семье материнское сердце увеличивается, но это факт! Сашуля, Санек, а для родных просто Бусинка, ты сделал нашу семью еще счастливее! С первого дня, когда ты во сне через каждые 30 минут открывал один глаз и проводил проверку связи со мной, я все поняла. Нет мне больше в этой жизни ни шагу в сторону, ни назад», — отметила Кожевникова.

Она также назвала сына маленьким президентом и пожелала ему расти здоровым, счастливым и позитивным.

Напомним, Мария Кожевникова более десяти лет счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Супруги воспитывают четырех сыновей — десятилетнего Ивана, девятилетнего Максима, семилетнего Василия и годовалого Александра. Младшего наследника она назвала в честь своего отца, хоккеиста Александра Кожевникова.