Рената Литвинова выложила редкое фото с Земфирой

Актриса Рената Литвинова впервые за долгое время выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с певицей Земфирой (признана в РФ иностранным агентом).
57-летняя Рената Литвинова была запечатлена в черном лонгсливе, который дополнила юбкой и кольцами. 48-летняя Земфира позировала в шелковой рубашке с сигаретой в руках. Актриса сделала макияж с большими стрелками и небрежную прическу, а певица — макияж с темными тенями.
«С Земфирой. 16 октября 2024», — подписала кадр режиссер.
В мае Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры на фоне слухов об их ссоре. В конце 2023 года актриса и певица отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они обе обнулили все свои подписки. Кроме того, Литвинова не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя раньше никогда не пропускала эту дату. Каждый год она делала пост, где нежно и с восторгом отзывалась о певице.
В сентябре стало известно, что Рената Литвинова после ссоры и долгого перерыва в дружбе вновь сопровождает Земфиру на концертах. 18 сентября певица выступила в Тбилиси. На мероприятии впервые за долгое время присутствовала актриса, она снимала подругу из зала. По окончании концерта Рената Литвинова вышла на сцену вместе с Земфирой.