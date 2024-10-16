Рената Литвинова выложила редкое фото с Земфирой

В мае Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры на фоне слухов об их ссоре. В конце 2023 года актриса и певица отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они обе обнулили все свои подписки. Кроме того, Литвинова не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя раньше никогда не пропускала эту дату. Каждый год она делала пост, где нежно и с восторгом отзывалась о певице.