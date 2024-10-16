Сценарист «Слова пацана» заинтересовался историей выжившего в Охотском море

Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. У путешественников с собой была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфайеры, а также небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.