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Сценарист «Слова пацана» заинтересовался историей выжившего в Охотском море

Андрей Золотарев захотел экранизировать историю туриста Михаила Пичугина
Андрей Золотарев
Андрей ЗолотаревИсточник: PersonaStars

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев захотел экранизировать историю выжившего в Охотском море туриста Михаила Пичугина. Его цитирует 360.ru.

«Я рассматриваю эту историю для возможной экранизации», — рассказал Золотарев.

Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. У путешественников с собой была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфайеры, а также небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

Единственного выжившего, который два месяца дрейфовал в лодке в Охотском море, спасли рыбаки на судне «Ангел». Пострадавший в тяжелом состоянии. Он рассказал, что у лодки заглох мотор, из-за чего она потеряла управление.