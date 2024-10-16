55-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в боди с декольте

Голливудская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала фигуру в боди с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
55-летняя Дженнифер Энистон снялась в рекламе спортивного бренда Pvolve. На одном из кадров актриса позировала в черном боди с глубоким декольте, которое дополнила широким кожаным ремнем. Артистка также надела капроновые колготки и золотые серьги-кольца. Знаменитости сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами и легкую укладку.
Ранее актриса раскрыла секрет стройности и перечислила принципы питания, которые позволяют ей держать тело в форме.
В июле интернет-пользователи раскритиковали внешний вид Дженнифер Энистон, обвинив в пластике. Папарацци подловили актрису на съемочной площадке четвертого сезона «Утреннего шоу». Она появилась на публике в белой блузке с короткими рукавами, бежевых льняных брюках-клеш с завышенной талией и молочных туфлях. Знаменитость добавила к наряду коричневую сумку Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Она была запечатлена с распущенными волосами и нюдовым макияжем.