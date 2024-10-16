Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Оксана Фандера сравнила себя с невесткой Дианой Пожарской

Актриса отметила, что у них есть сходство в характерах
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Оксана Фандера в личном блоге опубликовала две фотографии — свою и невестки, актрисы Дианы Пожарской. Фандера на снимке была запечатлена в белой толстовке. Она собрала высоко волосы, оставив пряди у лица, надела очки и мило улыбнулась, глядя в камеру.

Пожарская на фото предстала в коралловой толстовке. Она распустила волосы, отказалась от макияжа и так же, как и свекровь, надела очки. Фандера призналась, что ей нравится сравнение с невесткой, и отметила, что у них больше всего сходств в характере.

«Индивидуальность — наше главное сходство. Ничто так не сближает, как сходство характеров…» — написала актриса.

Поклонники в очередной раз отметили, что Фандера и Пожарская и внешне очень похожи. Некоторые считают, что они выглядят как родные мать и дочь.

Напомним, Диана Пожарская вышла замуж за Ивана Янковского, старшего сына Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского. В 2021 году у пары родился сын Олег, которого назвали в честь прадеда, советского актера Олега Янковского.

Ранее Филипп Янковской показал редкое семейное фото в честь своего дня рождения.