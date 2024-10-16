Оксана Фандера сравнила себя с невесткой Дианой Пожарской

Оксана Фандера в личном блоге опубликовала две фотографии — свою и невестки, актрисы Дианы Пожарской. Фандера на снимке была запечатлена в белой толстовке. Она собрала высоко волосы, оставив пряди у лица, надела очки и мило улыбнулась, глядя в камеру.
Пожарская на фото предстала в коралловой толстовке. Она распустила волосы, отказалась от макияжа и так же, как и свекровь, надела очки. Фандера призналась, что ей нравится сравнение с невесткой, и отметила, что у них больше всего сходств в характере.
«Индивидуальность — наше главное сходство. Ничто так не сближает, как сходство характеров…» — написала актриса.
Поклонники в очередной раз отметили, что Фандера и Пожарская и внешне очень похожи. Некоторые считают, что они выглядят как родные мать и дочь.
Напомним, Диана Пожарская вышла замуж за Ивана Янковского, старшего сына Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского. В 2021 году у пары родился сын Олег, которого назвали в честь прадеда, советского актера Олега Янковского.
Ранее Филипп Янковской показал редкое семейное фото в честь своего дня рождения.