Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии Збруева

По словам Варшавера, Збруева положили в больницу для того, чтобы он окреп. Директор театра подчеркнул, что артисту не требуются никакие хирургические вмешательства. Как он уточнил, медицинская помощь нужна актеру лишь для того, чтобы было комфортнее жить в его возрасте. Врачи делают «все возможное и невозможное» для артиста.