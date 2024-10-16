Режиссер нового фильма о Супермене показал суперпса Крипто

Режиссер и сценарист предстоящего фильма «Супермен» Джеймс Ганн заявил, что в ленте появится пес Крипто. В своем микроблоге постановщик поделился кадрами, на которых супергерой запечатлен рядом с собакой со светлой шерстью.
Ганн признался, что на создание такого четырехлапого персонажа его вдохновил собственный пес Озу. Режиссер завел питомца вскоре после начала работы над сценарием фильма о супергерое. До этого Озу находился в тяжелых условиях — вместе с 60 другими собаками он жил на заднем дворе и не знал человеческой заботы.
«Мягко говоря, он был проблемным», — признался режиссер. По словам Ганна, Озу разрушил его дом, сгрыз обувь и мебель и даже покусился на ноутбук.
«Потребовалось очень много времени, чтобы он хотя бы позволил прикоснуться к себе. Помню, я тогда подумал: “Какой бы сложной была жизнь, если бы у Озу были суперспособности”. Так Крипто появился в сценарии и изменил сюжет, как Озу изменил мою жизнь», — рассказывает режиссер.
В конце июля Ганн сообщил о завершении съемок «Супермена». Картина станет началом перезагрузки вселенной DC под руководством самого Ганна и Питера Сафрана. Образ Человека из стали в новом проекте воплотил Дэвид Коренсвет, роль Лоис Лейн досталась Рэйчел Броснахэн, лауреатке премии «Эмми» за сериал «Удивительная миссис Мейзел».
Ранее в киновселенной DC Супермена играл Генри Кавилл («Ведьмак», «Министерство неджентльменских дел»). Он планировал и далее исполнять эту роль, но Ганн и Сафран решили выбрать для обновленной киновселенной более молодого актера. Планируется, что «Супермен» стартует в прокате в США летом 2025 года.