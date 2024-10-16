Режиссер нового фильма о Супермене показал суперпса Крипто

«Потребовалось очень много времени, чтобы он хотя бы позволил прикоснуться к себе. Помню, я тогда подумал: “Какой бы сложной была жизнь, если бы у Озу были суперспособности”. Так Крипто появился в сценарии и изменил сюжет, как Озу изменил мою жизнь», — рассказывает режиссер.