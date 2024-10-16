Стало известно об ухудшении самочувствия 86-летней Федосеевой-Шукшиной

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, 86-летней народной артистке РСФСР стало хуже из-за последствий инсульта — она якобы жалуется на участившиеся провалы в памяти и обмороки.
Также в сентябре актриса упала с лестницы дома и ударилась головой, после чего стала жаловаться на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Медики порекомендовали ей отдых в санатории, куда Федосеева-Шукшина отправится в ближайшее время.
Представители звезды не комментировали сообщения об изменении ее самочувствия.
В 2023 году актриса перенесла инсульт и операцию по установке электрокардиостимулятора, сейчас она нуждается в уходе.
Ранее Федосеева-Шукшина призналась, что была беременна во время трагедии с мужем.