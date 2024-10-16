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Стало известно об ухудшении самочувствия 86-летней Федосеевой-Шукшиной

Как сообщает Mash, народная артистка якобы жалуется на провалы в памяти и обмороки, которые участились после инсульта
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-ШукшинаИсточник: PersonaStars

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 86-летней народной артистке РСФСР стало хуже из-за последствий инсульта — она якобы жалуется на участившиеся провалы в памяти и обмороки.

Также в сентябре актриса упала с лестницы дома и ударилась головой, после чего стала жаловаться на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Медики порекомендовали ей отдых в санатории, куда Федосеева-Шукшина отправится в ближайшее время.

Представители звезды не комментировали сообщения об изменении ее самочувствия.

В 2023 году актриса перенесла инсульт и операцию по установке электрокардиостимулятора, сейчас она нуждается в уходе.

Ранее Федосеева-Шукшина призналась, что была беременна во время трагедии с мужем.