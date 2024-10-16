Стало известно об ухудшении самочувствия 86-летней Федосеевой-Шукшиной

Также в сентябре актриса упала с лестницы дома и ударилась головой, после чего стала жаловаться на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Медики порекомендовали ей отдых в санатории, куда Федосеева-Шукшина отправится в ближайшее время.