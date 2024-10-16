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Популярная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

Элизабет Херли сфотографировалась в купальнике

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

59-летняя звезда фильма «Остин Пауэрс» позировала на размещенных кадрах, стоя у расписанной красками стены. При этом она надела белое бикини, включавшее в себя украшенный стразами топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах.

Также знаменитость выбрала в качестве украшения серебристую цепочку с кулоном в виде сердца и сделала макияж с черными стрелками на веках и розовой помадой на губах.

Ранее 59-летняя Элизабет Херли снялась в рубашке на голое тело для журнала.