Популярная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

59-летняя звезда фильма «Остин Пауэрс» позировала на размещенных кадрах, стоя у расписанной красками стены. При этом она надела белое бикини, включавшее в себя украшенный стразами топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах.