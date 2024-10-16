Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В России захотели ужесточить борьбу с пиратством

РБК: российские власти обсудили ужесточение борьбы с показом пиратского контента
Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии, организованной российским премьером Михаилом Мишустиным, был затронут вопрос борьбы с пиратством. Об этом сообщает РБК.

По словам одного из инсайдеров, тема в большей степени затрагивала региональные киносети, которые устраивают показы фильмов в формате предсеансного обслуживания. Он добавил, что в ближайшее время пройдет этап «усиленных проверок».

Второй источник рассказал, что в ходе встречи также был затронут вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратским копированием и показом отечественных фильмов и сериалов. Проблема становится все более распространенной в интернете.

В мае сообщалось, что российские кинотеатры вернулись к показу пиратских фильмов. Предсеансное облуживание появилось в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Перми и других городах.

Ранее эксперт назвал пиратские показы «единственным способом выжить» для кинотеатров.