СМИ: Джареду Лето предложили 100 млн рублей за концерт в России

После заявления Лето на концерте в Белграде о том, что он ждет возможности выступить в России, отечественные промоутеры узнали условия выступления звезды. По данным издания, в райдер артиста входят отель с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара, большое количество охранников и приезд за день до концерта для прогулок и общения с местными жителями.