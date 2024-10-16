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СМИ: Джареду Лето предложили 100 млн рублей за концерт в России

Shot: организаторы начали переговоры с певцом о концерте в России
Джаред Лето
Джаред ЛетоИсточник: Legion-Media.ru

Американскому актеру и певцу, солисту группы 30 Seconds to Mars Джареду Лето предложили 100 млн рублей за концерт в России. О том, что российские организаторы начали переговоры с музыкантом о возможности выступить в Москве и Петербурге, сообщает Life со ссылкой на Shot.

После заявления Лето на концерте в Белграде о том, что он ждет возможности выступить в России, отечественные промоутеры узнали условия выступления звезды. По данным издания, в райдер артиста входят отель с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара, большое количество охранников и приезд за день до концерта для прогулок и общения с местными жителями.

Промоутеры отметили, что Лето легко бы собрал в России большой стадион — например, московскую арену «Динамо». Переговоры с артистом ведутся о концерте в следующем году.

12 октября Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Исполнитель пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России.

Артист подчеркнул, что когда-нибудь будет «веселиться и тусоваться» с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве. Также он продемонстрировал поклонникам свои знания русского языка, сказав «спасибо».

Ранее Джареду Лето предрекли отмену за слова о России.