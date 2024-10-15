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Одна деталь во внешности Зендаи смутила поклонников

Актриса появилась на публике без макияжа и в повседневном образе

Одна деталь во внешности американской актрисы Зендаи во время прогулки смутила пользователей сети. Соответствующие снимки, сделанные уличными фотографами, и комментарии публикует Daily Mail.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци сняли 27-летнюю знаменитость в Лос-Анджелесе. Артистка вышла на публику в сером свободном свитере, черных брюках-карго и белых кроссовках. При этом звезда распустила окрашенные в блонд волосы и отказалась от макияжа.

Фанаты не оценили внешний вид Зендаи, о чем написали в комментариях под материалом. «Этот цвет волос ее не красит», «Сама на себя не похожа, я бы даже не узнала», «Красивая девушка, но волосы — обесцвеченный беспорядок. У нее были великолепные локоны, а теперь они испорчены», «Блонд ей не идет», — высказались они.

Ранее в октябре Зендая появилась на Неделе моды в жакете на голое тело и мини-юбке. Знаменитость посетила показ модного дома Louis Vuitton.