Одна деталь во внешности Зендаи смутила поклонников

Фанаты не оценили внешний вид Зендаи, о чем написали в комментариях под материалом. «Этот цвет волос ее не красит», «Сама на себя не похожа, я бы даже не узнала», «Красивая девушка, но волосы — обесцвеченный беспорядок. У нее были великолепные локоны, а теперь они испорчены», «Блонд ей не идет», — высказались они.