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Стилист высмеял образ Селены Гомес фразой «эффект сбежавшего теста»

Звезда посетила премьеру нового фильма, где сыграла главную роль

Российский стилист Даниил Грачев высмеял образ американской певицы и актрисы Селены Гомес на показе фильма «Эмилия Перес», организованном в рамках кинофестиваля BFI. Он оценил ее наряд фразой «эффект сбежавшего теста». Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Известно, что 32-летняя знаменитость посетила мероприятие в красном платье люксового бренда Oscar de la Renta, оформленном небрежным бантом на талии. По мнению модного эксперта, оно смотрится на Гомес неудачно из-за жировых складок в районе подмышек.

«Неужели бренд такого масштаба не может нормально сшить лиф и "посадить" его на фигуру? Неужели у Селены Гомес и ее команды украли зрение и она не видит этот "эффект сбежавшего теста"?» — задался вопросом специалист.

Также стилист уточнил, что звезда обладает прекрасной внешностью, и для нее можно с легкостью подобрать отличный наряд.