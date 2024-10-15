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Василия Ливанова выписали из больницы

Сын актера сообщил, что его отец выписан из больницы и находится дома
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис рассказал, что артист находится дома. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

В разговоре с журналистом издания Ливанов-младший рассказал, что 89-летний артист уже выписан из больницы. Всенародно любимый актер был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 29 сентября.

«Все хорошо, Василий Борисович уже дома», — заявил сын артиста.

Ранее стало известно, что медики прокомментировали состояние Василия Ливанова.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.