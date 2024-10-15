Звезда «Игры престолов» вернулся к съемкам после 10-летнего перерыва

Многосерийная картина «Дом Гиннесс», производством которой занимается Netflix, повествует о становлении легендарной пивоваренной компании и жизни ее основателей. Кого именно сыграет в фильме 32-летний Глисон, неизвестно. Эта роль стала для него первой в больших проектах с момента завершения культового сериала.