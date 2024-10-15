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Звезда «Игры престолов» вернулся к съемкам после 10-летнего перерыва

Джека Глисона, исполнившего роль Джоффри Баратеона, заметили на площадке

Актер Джек Глисон, известный ролью Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов», вернулся к съемкам после десятилетнего перерыва. Фото с площадки нового проекта с его участием опубликовал Daily Mail.

На снимках Джек предстал в образе джентльмена конца XIX века. Поклонники артиста, которые были рады увидеть его в новой роли, отметили стилистику известного сериала «Острые козырьки», которая, по их мнению, подходит внешности Глисона.

Многосерийная картина «Дом Гиннесс», производством которой занимается Netflix, повествует о становлении легендарной пивоваренной компании и жизни ее основателей. Кого именно сыграет в фильме 32-летний Глисон, неизвестно. Эта роль стала для него первой в больших проектах с момента завершения культового сериала.

Ранее стало известно, что актриса Софи Тернер хотела бы сняться в новом сезоне «Игры престолов».