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Екатерина Волкова рассказала о неудачных отношениях с известным режиссером

Звезда «Скорой помощи» призналась, что роман с Эдуардом Бояковым ее разрушал
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова

Екатерина Волкова в одном из последних интервью вспомнила о своем романе с театральным режиссером Эдуардом Бояковым. Отношения с ним актриса строила в молодости. Однако, по ее словам, они были непростыми и разрушающими.

«Я просто спаслась бегством, да. Потому что поняла, насколько он полигамен… Я поняла, что разрушаюсь, растворяясь в нем», — призналась актриса «Центральному телевидению».

Бояков не спешил звать Волкову замуж. Звезда сериала «Скорая помощь» призналась, что тогда переживала из-за этого, но сейчас ее отношение к браку изменилось.

«Есть все-таки отличие от Средневековья, от коммунистической эпохи Советского Союза, когда осуждали разрушение ячейки общества, когда мужчина или женщина становились инициаторами данного разрушения. Но, слава Богу, мы живем в современном мире, и женщины иногда выбирают не связывать себя узами брака», — отметила звезда.

Напомним, Екатерина Волкова была замужем трижды. От первого супруга Алексея у нее родилась дочь Валерия. В браке со вторым мужем, кинопродюсером Сергеем Члиянцем, у актрисы не было детей.

Третьим супругом Волковой стал писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, от которого она родила сына Богдана и дочь Александру.

Ранее Екатерина Волкова рассказала о том, куда поступил ее сын Богдан после окончания школы.