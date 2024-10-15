Екатерина Волкова рассказала о неудачных отношениях с известным режиссером

Екатерина Волкова в одном из последних интервью вспомнила о своем романе с театральным режиссером Эдуардом Бояковым. Отношения с ним актриса строила в молодости. Однако, по ее словам, они были непростыми и разрушающими.
«Я просто спаслась бегством, да. Потому что поняла, насколько он полигамен… Я поняла, что разрушаюсь, растворяясь в нем», — призналась актриса «Центральному телевидению».
Бояков не спешил звать Волкову замуж. Звезда сериала «Скорая помощь» призналась, что тогда переживала из-за этого, но сейчас ее отношение к браку изменилось.
«Есть все-таки отличие от Средневековья, от коммунистической эпохи Советского Союза, когда осуждали разрушение ячейки общества, когда мужчина или женщина становились инициаторами данного разрушения. Но, слава Богу, мы живем в современном мире, и женщины иногда выбирают не связывать себя узами брака», — отметила звезда.
Напомним, Екатерина Волкова была замужем трижды. От первого супруга Алексея у нее родилась дочь Валерия. В браке со вторым мужем, кинопродюсером Сергеем Члиянцем, у актрисы не было детей.
Третьим супругом Волковой стал писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, от которого она родила сына Богдана и дочь Александру.
Ранее Екатерина Волкова рассказала о том, куда поступил ее сын Богдан после окончания школы.