«Джокер 2» принесет Warner Bros. многомиллионные убытки

Одна из крупнейших голливудских кинокомпаний Warner Bros. может потерять на сиквеле «Джокера» до $200 млн, такие подсчеты произвел Variety.
За две недели в прокате музыкальный фильм Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» об актере-клоуне Артуре Флеке заработал, по данным Box Office Mojo, $51,6 млн на американском рынке и $113 млн — на международном. А в первый уикенд и вовсе провалился. При этом бюджет ленты составил $200 млн, а еще около $100 млн были потрачены на маркетинговую кампанию. Для сравнения: в первые три дня в прокате «Джокер» 2019 года собрал $96,2 млн в США и $248,4 млн — в мире. Всего же первый фильм заработал $1,079 млрд.
Источники Variety предсказывают, что сборы по итогу кинопроката вряд ли превысят $60 млн в США и $210−215 млн — в остальном мире. При этом, чтобы окупиться, фильму нужно собрать от $375 млн до $450 млн в целом. Издание назвало это «ничтожными сборами», которые представляют собой «шокирующий провал» и «кассовую катастрофу».
Представитель Warner Bros. в беседе с Variety назвал такие прогнозы инсайдеров и студий-конкурентов «в корне неверными» и «слухами, которые подаются как факты». Он добавил, что фильм продолжает идти в кинотеатрах, а на этой неделе состоится премьера в Китае. По словам представителя киноконцерна, картина продолжит приносить доход в течение всего проката в США и за рубежом. Тем не менее, студия уже назначила цифровой релиз на 29 октября, всего через три недели после премьеры на больших экранах. Этот шаг поможет вернуть хотя бы часть инвестиций, считает Variety.
Издание отмечает, что сиквел получил зеленый свет на производство и большой бюджет благодаря успеху первой части — не только кассовому, но и наградному. «Джокер» завоевал 11 престижных наград, среди них два «Оскара» — за лучшую мужскую роль и лучший саундтрек, два «Золотых глобуса» в тех же номинациях, «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.
Значительную часть бюджета составили гонорары исполнителей главных ролей и режиссера: Тодд Филлипс и Хоакин Феникс получили по $20 млн авансом, а Леди Гага — $12 млн.
На CinemaScore фильму присудили оценку D. На Rotten Tomatoes фильм имеет 33% «свежести». На IMDb картина набрала рейтинг 5,3 на основе 74 тыс. оценок.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля 4 сентября 2024 года. Действие второй части драмы происходит в психиатрической лечебнице «Аркхем», где Артур Флек провел все детство.