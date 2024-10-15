«Джокер 2» принесет Warner Bros. многомиллионные убытки

Представитель Warner Bros. в беседе с Variety назвал такие прогнозы инсайдеров и студий-конкурентов «в корне неверными» и «слухами, которые подаются как факты». Он добавил, что фильм продолжает идти в кинотеатрах, а на этой неделе состоится премьера в Китае. По словам представителя киноконцерна, картина продолжит приносить доход в течение всего проката в США и за рубежом. Тем не менее, студия уже назначила цифровой релиз на 29 октября, всего через три недели после премьеры на больших экранах. Этот шаг поможет вернуть хотя бы часть инвестиций, считает Variety.