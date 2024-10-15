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Фанаты не узнали звезду «Эйфории» в новом образе на съемках

Сидни Суини появилась на площадке в образе американской боксерши Кристи Мартин

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини появилась на съемочной площадке своего нового проекта в неузнаваемом образе. Фотографии загримированной актрисы опубликовал таблоид Daily Mail.

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

На снимках 26-летняя Суини, которую все знают как секс-символ поколения, предстала в образе американской боксерши Кристи Мартин. Спортсменка, чья роль досталась Суини, известна по шокирующей истории конфликта со своим супругом-абьюзером. В 2010 году она была госпитализирована с ножевыми и огнестрельным ранениями после потасовки с ним. На тот момент ее считали лучшей женщиной-боксером всех времен.

О проекте, который пока остается без официального названия, известно немного. Картина повествует об истории восхождения Кристи к славе в 90-х годах, а также о ее непростой личной жизни.

Ранее звезда «Эйфории» рассказала, что забрала себе со съемок сериала.