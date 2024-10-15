Фанаты не узнали звезду «Эйфории» в новом образе на съемках

На снимках 26-летняя Суини, которую все знают как секс-символ поколения, предстала в образе американской боксерши Кристи Мартин. Спортсменка, чья роль досталась Суини, известна по шокирующей истории конфликта со своим супругом-абьюзером. В 2010 году она была госпитализирована с ножевыми и огнестрельным ранениями после потасовки с ним. На тот момент ее считали лучшей женщиной-боксером всех времен.